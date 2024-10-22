広西チワン族自治区の南寧市と広東省の珠海市を結ぶ南珠高速鉄道では、そのうちの南寧市と玉林市を結ぶ区間（南玉区間）で約半月に及ぶ総合調整・試験が秩序に基づいて、急ピッチで行われている。最高速度でのテスト走行など、開通に向けた総合調整・試験が18日に実施された。南珠高速鉄道の南玉区間で18日に実施されたテスト走行では、高速試験車両の時速が最高目標速度である時速385キロに達した。これはテスト走行で設定されて