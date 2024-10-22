（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区北部の住民が壊滅的な状況に追い込まれている。ジャバリヤ難民キャンプに住む男性は、イスラエル軍の激しい攻撃が続く中、自宅に数十人が閉じ込められた状態が２週間以上続いていると証言した。大学教授のイムラン・ジャベルさんは、「包囲された」状態が１７日間続いており、家族や５人の子どもと一緒に「非常に過酷な状況」にあると語った。ジャベルさんの自宅がある５００平方メートルの空間