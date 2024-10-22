俳優の木村拓哉（51）が22日、都内で高機能エイジングケアブランド「CANADEL」ブランドキャラクター就任発表会に出席した。新CM「解き放つ人」編は23日から全国で放映される。自分の信じた道を堂々と力強く歩き続けている木村に、ブランドの魅力をより多くの方に届けてほしいと起用された。オファーについて「エイジングというワードに関してはたくさんの方が興味をお持ちだと思っていたので、そういう物に携われるんだと思っ