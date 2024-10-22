【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■11月からは過去最大規模の日本凱旋ツアーを開催！ 新しい学校のリーダーズが6月に開催した『AG! Calling WORLD TOUR Part.I』続き、北米全13公演の『AG! Calling WORLD TOUR Part.II』が、日本時間21日のLA Hollywood Palladium公演をもって終了した。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。 4月に行われた『Coachella』以来のロサンゼルスでのライブと