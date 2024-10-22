北海道知床沖の観光船沈没事故で、2年以上経って海岸で発見された乗客のデジタルカメラから、事故当日の様子が復元されました。事故の当日、運航会社の事務所前で待つ乗客の姿です。2年前に発生した知床沖の観光船「KAZU1」の沈没事故で亡くなった乗客が撮影していました。今年8月、知床半島の海岸で捜索ボランティアの桜井憲二さんらが1台のカメラを発見しました。その後、カメラは亡くなった乗客の、ぬで島優さんのも