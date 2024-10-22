9、10月度の大樹生命月間MVP賞が22日に発表され、ソフトバンクの栗原陵矢内野手（28）が選ばれた。栗原は5月度以来、自身2度目の受賞。これで今季は3、4月度から毎月ソフトバンク勢が選出された。年間を通しての受賞は2005年以来19年ぶりとなった。9、10月に3割2分、5本塁打、24打点と好成績を残した栗原は「あまり意識していなかったので、ちょっとびっくりしたのが一番。（受賞は）素直にうれしいし、本当に1カ月いい状態が