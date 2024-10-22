JR九州によると、22日午前9時17分ごろ、日豊線市棚〜延岡で停電が発生した。倒木が発見されて撤去作業のため、同日午後0時40分現在、同線佐伯〜延岡で運転を見合わせている。運転再開は昼過ぎの見込み。【特急列車の運休】にちりん3号佐伯〜宮崎空港間運休▽にちりん5号佐伯〜延岡間運休▽にちりん6号延岡〜佐伯間運休▽にちりん7号佐伯〜延岡間運休▽にちりん8号延岡〜佐伯間運休▽にちりん10号宮崎空