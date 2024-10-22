Jasper Ward[２１日 ロイター] - 米ミシガン州の判事は２１日、大統領選の激戦州の一つミシガン州で、海外在住米国人の投票を認めないようにする共和党の試みを却下した。共和党全国委員会は今月初め、ミシガン州の選挙法が、同州に住んだことがないが親族が住んでいたことがある海外在住米国民に同州での投票を認めているのは不当だと主張して訴訟を起こした。ミシガン州裁判所のパテル判事は共和党が異議を唱えている文言に