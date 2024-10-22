１万４千トン超の橋桁２本を旋回架橋中国貴州省【新華社六盤水10月22日】中国貴州省で建設中の六安高速道路（六盤水市六枝特区−黔西南プイ族ミャオ族自治州安竜県）で10日、同雲大橋のT形型橋桁の旋回架橋が2本同時に実施され、無事成功した。同雲大橋は六盤水市六枝特区同雲村の東南にあり、同省の交通インフラ企業、貴州交通建設集団傘下の貴州路橋集団が建設を請け負う。橋の下を走る鉄道線路に並行する形で事前に完成さ