シュッピン株式会社は10月15日（火）、カメラ専門店「Map Camera」のECサイトおよび、店頭における2024年9月1日（日）～9月30日（月）の新品・中古デジタルカメラ売り上げランキングを発表した。 新品デジカメ販売月間ランキング EOS R5 Mark II 1位：EOS R5 Mark II 2位：EOS R6 Mark II 3位：X-T5 4位：α7C II 5位：X-T50 6位：Zf 7位：GR III 8位：α7 IV 9位：DJI Osmo Pocket 3 9位：Z6III 前回