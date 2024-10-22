熊本市に住む80代の女性からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出したとして、熊本県大津町の男が再逮捕されました。 【写真を見る】“銀行員を装い” 80代女性からだまし取ったカードで42万円引き出し窃盗容疑で男を再逮捕熊本 窃盗の疑いで再逮捕されたのは大津町杉水の会社員 長谷川一修容疑者（42）です。 長谷川容疑者は今年9月20日、熊本市のコンビニエンスストアにあるATM（現金自