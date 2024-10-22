¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ­Î©Íü²Ö¤¬£²£±ÆüÌë¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÉ½¸½¤òÈò¤±¤ë¸À¤¤´¹¤¨Êý¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¡£Â­Î©¤Ï£±£¹ÆüÌë¡Á£²£°ÆüÍ¼¤Ë¤«¤±¤Æ£Ø¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÍ­ÎÁ¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤¬£Ó£Î£Ó¤ËÌµÃÇÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¡££²£°ÆüÌë¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â­Î©¤ÎÍ­ÎÁ¼Ì¿¿¤Ç¤Ò¤ï¤¤¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿È¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤­¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤À¤·µ¤»ý¤Á°­¤¤¤Ç¤¹¡×¤È?¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²?¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£±ÆüÌë¤Ë¡¢¥Í