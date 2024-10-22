衆院選の演説中だった候補者をペットボトルで殴ったとして、大阪府警は22日、大阪府池田市の無職の男（52）を公職選挙法違反（選挙の自由妨害）の疑いで現行犯逮捕したと発表した。捜査関係者によると「友人と待ち合わせをしていて、声がうるさいので殴った」などと供述し、容疑を認めているという。捜査2課によると、男は22日午前8時10分ごろ、大阪市住之江区の大阪メトロ北加賀屋駅前の歩道で街頭演説をしていた候補者に対し