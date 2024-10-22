年間200万人以上の日本人が観光やビジネスで訪れる隣国・台湾で莫大な人気を誇るブランド「HAKKEI(ハッケイ)」が、日本での活動を本格化させる。10月19日(土)〜27日(日)には、東京都渋谷区にあるRAYARD MIYASHITA PARKの「Firsthand」にてポップアップショップをオープンしている。HAKKEIについて2022年に設立された、台湾のブランド「HAKKEI」。ブランドの代名詞でもある「ファブリックプラント」は、塊根・観葉植物をデザインベ