フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港は、「フォーポイントチャイニーズフェア」を11月10日までの週末限定で開催している。麻婆豆腐や酢豚などの定番の料理に加え、油淋鶏や紅焼肉などの料理をブッフェスタイルで提供する。オープンキッチンではせいろで蒸した小籠包や焼売などの点心を提供するほか、杏仁豆腐や生姜プリンなどのデザートも取り揃える。場所は2階ダイニングレストラン Evolution。提供時間は、ランチが