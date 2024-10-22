19日にラ・リーガ第10節でセルタと対戦したレアル・マドリードは、苦戦しながらも2-1のスコアで勝利を収めた。決勝点を演出したのは、途中出場したMFルカ・モドリッチだ。モドリッチの絶妙なスルーパスからFWヴィニシウス・ジュニオールのゴールが生まれていて、やはりモドリッチのビジョンとテクニックは特別だ。とはいえモドリッチも39歳。最近は途中出場がほとんどで、フル稼働を求めるのは厳しいところもある。代わりにエドゥ