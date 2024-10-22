米国でワールドプレミアを果たした新型「キックス」日産の米国法人は2024年9月10日（現地時間）、コンパクトSUV「キックス」をフルモデルチェンジしたと発表しました。日本ではこの新型導入に関する公式情報はなく、2024年10月現在も引き続き現行型キックスが販売を継続しています。高級感アップで期待大！ 新型「キックス」日本仕様はどうなる!?［画像は北米仕様］新型キックスのエクステリアデザインは大幅に変更されま