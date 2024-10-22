押収された、江尻舟一容疑者らが使用していたとみられるスケジュール帳など＝22日午前、名古屋・中署女性（47）に結婚を約束して信用させ、借金名目で計3650万円をだましとったとして愛知県警は22日、詐欺容疑で無職江尻舟一容疑者（51）＝名古屋市＝と、武田佑気容疑者（32）＝同市＝を再逮捕した。県警によると、マッチングアプリを利用していた。女性の被害総額は1億円を超えるとみられ、他にも複数人から同様の被害相談を受