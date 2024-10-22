特殊詐欺の被害を防ごうと新潟県警備業協会が21日、防犯機能付き電話機を県警に寄贈しました。県警備業協会が県警に寄贈したのは、「防犯機能付き電話機」20台です。県内では今年、８月末現在で107件3億4916万円の特殊詐欺被害が発生。このうち50件が自宅への電話が被害のきっかけとなっています。防犯機能付き電話機は会話を録音するなどの機能が備えられていて、犯罪の未然防止が期待されます。【県警備業協会野澤慎吾会長】「