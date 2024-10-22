10月21日、長岡市で弱っている野鳥が発見され、鳥インフルエンザの簡易検査で陽性反応が確認されました。県によりますと21日、長岡市で弱っているオオタカがいるという連絡が一般の人から関係機関にあり、簡易検査で、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されました。簡易検査で陽性反応が出たのは県内で今年度初めてです。現時点では簡易検査であり、今後の遺伝子検査の結果で陰性になることもありますが、回収地点の半