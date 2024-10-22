昨日（21日）、光州（クァンジュ）起亜（キア）チャンピオンズフィールドで「2024新韓SOLバンクKBOリーグ」KIAタイガース対三星ライオンズの試合が行われ、SUPER JUNIORのキュヒョンが愛国歌（韓国の国歌）を歌った。・【PHOTO】SUPER JUNIOR キュヒョン＆ウニョク＆EXO ディオら、チョ・セホの結婚式に出席・【PHOTO】SUPER JUNIOR キュヒョン、台湾のCM試写会に出席