Microsoft製のテキストエディタ「Visual Studio Code」には拡張機能のマーケットプレイスが用意されており、ユーザーは簡単にさまざまな拡張機能をインストールすることができます。そうしたマーケットプレイス上の拡張機能について、「Microsoft製の拡張機能だけが特別なAPIを使えるようになっている」という指摘がRedditに投稿されました。Microsoft is introducing hidden APIs to VS Code only enabled for Copilot extension