【モデルプレス＝2024/10/22】俳優の奥野壮が20日、自身のInstagramを更新。金髪スタイルを披露し、ファンの間で話題を呼んでいる。【写真】奥野壮、新ビジュアルで雰囲気ガラリ◆奥野壮、金髪姿披露フォトグラファーのKanno Takafumiさんが撮影した路地裏や階段でのモード感あふれるスナップ写真を公開した奥野。「金髪」と金髪姿を披露している。9月末以来の投稿となり「更新嬉しい」「突然でびっくり」といった声が寄せられたほ