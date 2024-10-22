モーターズチャンネルのガッキーが動画で「【金利1％台～】今すぐ携帯でローン可能額や金利が知れる方法！」と題し、愛車の購入をお得にするための銀行マイカーローンの選び方に焦点を当てた。動画では、銀行融資のプロとしてクラウドローンの村田さんが登場し、ディーラーローンと銀行マイカーローンの違いについて詳しく説明した。 ガッキ