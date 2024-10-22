ホテルニューオータニ（東京）は、テレビアニメ「勇気爆発バーンブレイバーン」とのコラボレーションルーム「ニューブレイバーンホテル」を12月1日から2025年2月28日まで提供する。客室は壁やベッド、クッションなどの装飾のほか、録り下ろしの限定ボイス、描きおこしのホテルの制服や浴衣を着用したちびキャラ達を楽しめる。宿泊者には、描き下ろしイラストを使用した、フォトクリアカード、キーホルダー、ミニベッドカバー、温泉