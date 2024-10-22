まもなく紅葉が見頃を迎える長野市戸隠にある鏡池では22日も県内外から観光客が訪れています。標高1200メートル長野市戸隠の「鏡池」。穏やかな水面が鏡のように、赤や黄色に色づいた木々を映し出しこの時季だけの美しい景色が広がっています。白馬村から「このところの夜の冷え込みでどこもきれいになってよかったです。やっぱり長野の秋だなって」22日の最低気温は、木曽町開田高原で2度松本市奈川で2.1度立科で3.3度と今