茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルでプロ野球のクライマックスシリーズについて熱く語った。動画のタイトルは「プロ野球クライマックスシリーズ、ネットで批判を浴びた『突然打ち切り』の日本テレビの中継よりも、さらにもっと根本的に『失礼』なこと」。この中で茂木氏は、日本テレビの中継に不満が集まっていることを取り上げた後、さらに問題視すべきはクライマックスシリーズそのも