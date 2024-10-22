コートヤード・バイ・マリオット大阪本町は、「開業5周年、5つの特典付宿泊プラン Celebrate with Us！」を10月1日から12月31日まで販売する。特典は、朝食ビュッフェ（大人予約人数、毎日）、500マリオットボンヴォイボーナスポイント（1滞在）、5周年特別カクテル（大人予約人数、1滞在）、部屋やホテル2階の半露天風呂付大浴場で利用できるバスアメニティ（1つ、1滞在）、千鳥屋宗家の「本千鳥サブレ」（2枚、1滞在）の5つ。朝