俳優のチョン・ヘインと女優のチョン・ソミンが相性抜群な姿を披露した。【画像】「付き合ってる？」チョン・ヘイン＆チョン・ソミンファッション誌『Harper's BAZAAR Korea』は、ドラマ『となりのMr.パーフェクト』の主演チョン・ヘイン、チョン・ソミンの最新カットを公開した。インドネシアのバリで行われた今回の撮影は、2人の完璧なビジュアルと天気が調和し、絵画のように美しい一瞬が切り取られている。（写真＝『Harper's