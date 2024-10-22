日本サッカー協会は10月22日、『MIZUHO BLUE DREAM MATCH2024』で26日に国立競技場で韓国女子代表と対戦する日本女子代表のメンバー変更を発表した。怪我のため不参加となったFW土方麻椰（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）の代わりに追加招集されたFW上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）だが、コンディション不良のため離脱。FW塩越柚歩（三菱重工浦和レッズレディース）が追加招集された。【PHOTO】10月26日に韓国女子代