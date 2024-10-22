任期満了に伴う飯豊町長選挙がきょう告示され、これまでに新人２人が立候補を届け出て、新人同士の一騎打ちの公算が大きくなっています。 【写真を見る】飯豊町長選挙がきょう告示これまでに新人２人が立候補（山形） 飯豊町長選挙に立候補したのは、届け出順に無所属の新人で元飯豊町職員の嵐正人さん（４２）と、同じく無所属の新人で前の飯豊町副町長、高橋弘之さん（５６）の２人です。２人はけさ立候補を届け出たあと、支