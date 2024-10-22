気象庁が10月22日9時45分に発表した内容です。 【写真を見る】【台風情報】大型の台風20号(チャーミー)はフィリピンの東を西へ進む今後の勢力と進路は 22日9時の実況種別    台風大きさ    大型強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯13度25分 (13.4度)東経127度30分 (127.5度)進行方向、速さ    西 20