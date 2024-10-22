テレ東は、2025年1月10日からドラマ25「⾵のふく島」(毎週金曜深夜24時42分〜)を放送します。【左上から︓⼤友康平、⿊木華、佐藤⼤樹(EXILE/FANTASTICS)右下から︓渋川清彦、駿河太郎、本⽥響⽮ (50⾳順)】本作は、昨年9月に放送された本郷奏多・⼤沢⼀菜がW主演を務めた木ドラ24「姪のメイ」と同じく福島12市町村(※)を舞台にしたドラマであり、今回は実在す