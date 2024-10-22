Shinichi Uchida［東京２２日ロイター］ - 石破茂首相は２２日午前、首都圏で闇バイトを実行役とする強盗事件が相次いでいることを踏まえ、被害の防止に向け広報や情報把握の体制強化などに取り組む意向を示し「必要であれば、一連のことに対して補正予算も通じて対応していきたい」と語った。首相官邸で警察庁長官からの報告を受けた後、記者団に説明した。青木一彦官房副長官は同日午前の会見で、防犯ボランティアによる