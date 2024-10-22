【モデルプレス＝2024/10/22】俳優の山田裕貴井ノ原快彦が、21日放送のラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。テレビ朝日系ドラマ「特捜9」で共演した際の思い出を語り合った。【写真】山田裕貴＆西野七瀬、美文字際立つ直筆サインで結婚報告◆山田裕貴井ノ原快彦に“号泣電話”した理由2人は、2018年から放送されているドラマ「特捜9」で、バディ役を演じた間柄。放送が開