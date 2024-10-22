[ベイルート ２１日 ロイター] - 米ホワイトハウスの特使エイモス・ホクスタイン氏は２１日、訪問先のベイルートで、米政府はイスラエルとレバノンの親イラン武装組織ヒズボラの紛争を恒久的に終結させるための方策に取り組んでいるとし、単に過去の国連決議にコミットするだけでは不十分だと述べた。２００６年にイスラエルとヒズボラの前回の戦闘を終結させた国連決議１７０１号は、レバノン南部から同国軍以外の戦闘員や武