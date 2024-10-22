ボートレース戸田のＳＧ「第７１回ボートレースダービー」が、２２日に開幕。開幕に先立ち、オープニングセレモニーが行われた。最初に登場したのは去年のグランプリ王者の石野貴之だ。大歓声の中、マイクの前に立つと「今はトップバッターですが、最終日最後に戻ってきたいと思います」と貫禄の?Ｖ宣言?が飛び出した。オープニングセレモニーのエース・西山貴浩は「本場の皆さん、ボートピア旭川の皆さん、そして赤羽の居酒