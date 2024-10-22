楽天は２２日、小山伸一郎２軍投手コーチが本人の申し出により退団すると発表した。小山氏は９６年ドラフト１位で中日に入団し、０４年オフに無償トレードで新規球団の楽天入り。０８年から５年連続で５０試合以上登板を果たした鉄腕で１５年に引退。同年から投手コーチを務めていた。