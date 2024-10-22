【カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル Plus Vol.26】 2025年6月12日 発売予定 価格 BOX（6個入り）：11,880円 カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル Plus Vol.26」を2025年6月12日に発売する。価格はBOX（6個入り）が11,880円。 本製品は、ゲーム「モンスターハンタ&#