楽天は２２日、則本昂大投手が都内の病院で右足三角骨障害に対する三角骨摘出術を行ったと発表した。試合復帰まで３か月を要する見込みとなる。今季則本は先発からクローザーに転向。転向初年度で３２セーブを上げ、最多セーブを獲得した。