モデルでタレントの池田美優が２０日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」で、実業家のひろゆき氏のガールフレンドへの行いにブチ切れた。この日はひろゆき氏が初めての占い鑑定を受けた。ひろゆき氏は占いに頼ろうと思ったことはこれまで一度もないといい、占って欲しいことは？ということに「風邪を引きそうなので風邪を引くのかどうか」と言い、スタッフを失笑させていた。ひろゆき氏を鑑定したのは木下レオ