今回の衆議院選挙で各党が何を主張し、どのような戦略で選挙戦に臨んでいるのか、シリーズでお伝えします。22日は国民民主党です。国民民主党は、政治とカネの問題だけでなく、現役世代に向けた経済政策を強く訴えています。国民民主党玉木代表「せっかく民間が努力をして賃金が上がったのに、税と保険料で取り上げるから、ちっとも手取りが増えない。消費が増えないんですね。好循環を断ち切っているのは政府そのものなんで