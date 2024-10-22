デビュー35周年を迎えた東京スカパラダイスオーケストラが、10月23日にリリースするオリジナルフルアルバム『35』の【CD】に収録される全16曲の試聴ダイジェストをYouTubeで公開した。 アルバムには、デビュー35周年KICK OFFシングルとして配信した「風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA (10-FEET)」や『“NO BORDER” 3部作』として配信中の「一日花 feat.imase & 習志野高校吹奏楽部」「あの夏のあ