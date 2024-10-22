藤本タツキ原作、押山清高監督のアニメ映画『ルックバック』が、11月8日よりPrime Videoにて世界独占配信されることが決定した。 参考：Netflixシリーズ『Tokyo Override』声優にファイルーズあい、千葉繁ら11月21日より配信へ 本作は、『チェンソーマン』や『ファイアパンチ』などで知られる漫画家の藤本タツキが、2021年に「少年ジャンプ＋」で発表した読み切り漫画『ルックバック』を劇場アニメ化し