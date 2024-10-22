大切に育ててきた子どもが結婚するとき、親は心から祝福するでしょう。しかし結婚とは当人同士だけではなく、家同士の繋がりでもあるかもしれません。これは息子を愛するがゆえに、自身の主張ばかりを相手にぶつけてしまうお母さんのお話です。最後に彼女は何に気が付くのでしょうか。第32話最後はせめて父親らしく【夫の気持ち】【編集部コメント】シズ子さんが反省するなんてことはこの先も絶対にないのでしょう。「よく言い聞