第13回「全国女性社長」調査女性活躍推進が叫ばれる中、2024年の全国の女性社長は64万9,262人（前年比6.0％増）で、前年から3万7,038人増加した。全国の社長の15.24％（前年14.96％）で、初めて15％を超えた。女性社長を初めて調査を実施した2010年の21万2,153人から、14年間で3倍（206.0％増）に増えた。女性が働きやすい環境を整えることが社会的な課題に浮上し、政府や自治体の創業支援や事業承継支援に加え、企業を巻き込