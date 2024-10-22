2024年度上半期の原爆資料館の入館者数が過去最多となりました。年間200万人を上回るペースです。原爆資料館によると、2024年4月から9月の入館者数は、およそ118万8000人で、過去最多となりました。このうち、38万人あまりが外国人で、こちらも過去最多です。原爆資料館の入館者数は、G7サミットの影響などで、去年、198万人を超え、ことし初めて200万人を超える見通しです。広島市は、混雑対策として、オンラインチケットの