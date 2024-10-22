山口県内で交通事故が相次いでいます。21日夕方、阿武町で大型トラックと軽ワゴン車が衝突する事故があり、軽ワゴン車を運転していた男性が死亡しました。また柳井市でも21日夕方に高齢男性が乗用車にはねられ、病院に搬送されています。萩警察署によりますと21日午後5時すぎ、阿武町宇田の国道191号で、萩市須佐方面に向かっていた大型トラックと対向車線を走っていた軽ワゴン車が衝突しました。この事故で、軽ワゴン車を運転して