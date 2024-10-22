県警の警部補２人が全国の優秀な警察職員として表彰されました。 表彰されたのは、広島南警察署の中村悟郎警部補（５３）と福山北警察署の佐々木覚警部補（５３）です。 中村警部補は主に特殊詐欺の捜査に携わり、ポルトガル語の通訳者としても活躍したことが評価されました。 広島南署 刑事二課知能犯係 中村悟郎警部補「（犯罪の）背後にある犯罪を助けているところ犯罪インフラというが、そういうとこを積極的にやってきたつ