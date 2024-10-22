光市の男性の住宅に強盗に入るための準備をしたとして逮捕された関東の少年3人がきょう(22日)送検されました。強盗予備の疑いで送検されたのは、千葉県と茨城県に住む少年3人です。警察によりますと、3人は20日午後8時ごろ、光市にある住宅に侵入用具などを所持し強盗に入る準備をした疑いがもたれています。3人に面識はなく、警察はSNSなどを通じて実行役を募る匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウとの関連がある